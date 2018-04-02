В Испании перевернулся грузовик со слонами, один из них погиб

16:40 | 3.04.2018

На юго-востоке Испании перевозивший слонов автомобиль попал в ДТП, в результате чего пять животных оказались на трассе. Об этом сообщает Би-би-си.



Один из слонов погиб от полученных травм, еще двое животных были ранены. Чтобы их эвакуировать, пришлось задействовать краны. В результате движение по трассе близ города Альбасете в автономном сообществе Мурсия было перекрыто на несколько часов.