Президент США Трамп отказался помиловать российского летчика Ярошенко

16:14 | 2.04.2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова получила из США письмо с отказом в ответ на ходатайство на имя президента Трампа о помиловании осуждённого в стране российского летчика Ярошенко, передает «Интерфакс».



В послании говорится, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно, рассказала Москалькова РИА «Новости».



Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима за попытку контрабанды наркотиков.