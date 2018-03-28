Жителям подмосковного Волоколамска начали выдавать маски и респираторы

12:57 | 30.03.2018

Спасатели раздают средства индивидуальной защиты жителям подмосковного Волоколамска из-за ситуации с мусорным полигоном «Ядрово», сообщили РИА «Новости» в областном ГУ МЧС. «Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств», — уточнили в ведомстве.



Отмечается, что мониторинг воздуха в городе проводится каждые 20 минут в двух районах Волоколамска, а также в районе полигона ТБО. «Эвакуации не планируется, такое решение не принималось», — добавили в МЧС.



Напомним, с начала 2018 года в Волоколамске проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово». Жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов.