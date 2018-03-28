Дональд Трамп заявил, что США «очень скоро» могут уйти из Сирии

12:24 | 30.03.2018

Американский президент Дональд Трамп во время выступления в Ричфилде заявил, что США могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки ИГ (организация запрещена в РФ).



«Мы вышибаем дух из ИГ. Мы уйдем из Сирии очень скоро», — сообщил глава государства, добавив, что пусть теперь другие люди позаботятся об этом. Трамп также заявил, что боевики лишатся 100 % занимаемой ими территории.