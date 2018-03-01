Telegram частично восстановил работу в России после сбоя

17:05 | 29.03.2018

Мессенджер Telegram в России частично восстановил работу после сбоя. Сообщения отправляются и приходят, но с некоторой задержкой, рассказали пользователи, передает РИА «Новости».



Как сообщал Роскомнадзор, больше всего жалоб о сбоях в работе мессенджера поступало из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.