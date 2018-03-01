В Кемерове нашли живыми трех человек из списка пропавших без вести

16:57 | 29.03.2018

Трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове нашлись живыми, сообщила официальный представитель Следственного комитета Петренко. Таким образом, число заявлений о пропавших без вести пришло в соответствие с ранее объявленным числом жертв — 64.



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.