В Берлине полицейские остановили неисправный туристический автобус с детьми из России

16:50 | 29.03.2018

Полицейские остановили в Берлине автобус, перевозивший 40 российских детей, из-за аварийной тормозной и топливной систем. Об этом говорится в сообщении на сайте столицы Германии. Техосмотр показал, что у транспортного средства почти не было тормозов, а глушитель мог в любой момент загореться, сообщает Deutsche Welle.



«Результат осмотра был пугающим: не работал левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался и мог отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, глушитель поврежден столь сильно, что мог в любой момент вызвать возгорание», — отметили в полиции.



Автобус задержали 26 марта на выезде из германской столицы. Стражам порядка он показался подозрительным, поэтому они отогнали его на таможенную базу «Драйлинден». Детей разместили в гостинице, но позже они смогли продолжить путешествие.



Учительница, сопровождавшая школьников, выразила недоумение по этому поводу. По словам педагога, не стоило их задерживать из-за «мелких неисправностей», отмечает lenta.ru.