В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду

16:39 | 29.03.2018

Моторный отсек автобуса, перевозившего детскую волейбольную команду, загорелся в четверг в Кемеровской области. Никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. По сообщению «Газеты Кемерова», инцидент произошёл в Топкинском районе около 14:00. Транспортное средство ехало из Кемерова в Новосибирск. В салоне автобуса находились 11 человек — водитель, сопровождающий и девять детей.