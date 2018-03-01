По данным МЧС, очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» находился между этажами

16:28 | 29.03.2018

Очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове находился между третьим и четвертым этажами, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МЧС по региону. «Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», — цитирует издание данные экспертизы. Источник уточнил, что в этом месте проходил силовой кабель.



Ранее глава Следственного комитета Бастрыкин заявил, что приоритетной версией пожара в Кемерове является самовозгорание из-за короткого замыкания в электропроводке. По его словам, в версию о применении открытого огня эксперты верят меньше, передает MK.ru.



Напомним, при пожаре в Кемерове погибло не менее 64 человек, 41 из них — дети. 28 марта было объявлено в России днем общенационального траура.