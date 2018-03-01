В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

16:17 | 29.03.2018

Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера — сообщения не отправляются, следует из данных сайта downdetector. Проблемы затронули как минимум европейскую часть России, а также Нидерланды, Италию, Таиланд, Словакию и Украину.



«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением на данный момент. Мы разбираемся с проблемой и надеемся, что скоро вернемся в онлайн», — говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.