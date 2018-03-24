Умерла знаменитая французская актриса Стефан Одран

17:05 | 27.03.2018

Французская актриса Стефан Одран скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщают французские СМИ со ссылкой на близких актрисы. Одран считается одной из культовых фигур французского кинематографа 1970-х годов.



Актриса сыграла в нескольких десятках французских фильмов, в том числе картинах режиссера Клода Шаброля «Мясник» (1970), «Неверная жена» (1962), «Кровавая свадьба» (1973), а также в оскароносных «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Пир Бабетты» (1987) и других, передает РИА «Новости».