В США начали расследование в отношении компании Kalashnikov USA

12:41 | 23.03.2018

Прокуратура Майами штата Флорида начала разбирательство в отношении американской компании Kalashnikov USA, которая производит автоматы АК-47. Руководителей завода подозревают в сотрудничестве с российским концерном «Калашников» и RWC Group, контакты с которыми были запрещены в рамках санкций, введенных в связи с событиями на Украине, пишет Bloomberg.



Какие именно действия компании привлекли внимание властей, неизвестно, отмечает агентство, но источник, знакомый с ходом расследования, рассказал, что это касается заявки на налоговые льготы от 2015 года.



И в прокуратуре, и в компании, которая владеет заводом, от комментариев воздерживаются.