Россияне определились с названиями новых видов оружия

12:16 | 23.03.2018

Подводный беспилотник «Посейдон», новый лазерный комплекс «Пересвет» и крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Такие названия россияне выбрали для образцов уникального отечественного оружия, сообщается на сайте Минобороны.



По мнению заместителя министра обороны Юрия Борисова, россияне подобрали удачные названия для новых отечественных военных разработок, поскольку они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия. Он также заявил, что официальное принятие новых названий, можно сказать, уже состоялось.



Участники конкурса нередко предлагали весьма незаурядные наименования. Например, боевой лазер предлагалось назвать «Багирой», «Вием», «Гепардом», «Горынычем», «Звездочетом», «Офтальмологом», «Матрешкой» и «Мухобойкой», отмечает ФАН.