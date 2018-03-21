Стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Петербурга составит 2 тысячи рублей

13:31 | 22.03.2018

Глава Росавтодора Сергей Кельбах заявил, что россиянам за рулем легковых авто придется заплатить около 2 тыс. рублей за проезд по всей трассе М-11 Москва-Петербург после окончания ее строительства.



«В пределах 2 тыс. рублей. Это для первой тарифной группы, легковой. Это действительно конкурентоспособно», — сказал Кельбах, отметив, что полностью трасса будет сдана в эксплуатацию в конце 2018 года. По словам Кельбаха, на дорогу уйдет около шести часов.



Скоростная автомобильная дорога М11 «Москва-Петербург» проложена от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг города на Неве. Общая протяженность вышеназванной трассы составляет 669 километров.