Ряд СМИ отказались работать с Госдумой после решения комиссии по этике по Слуцкому

12:43 | 22.03.2018

Ряд СМИ заявили о приостановке работы с Госдумой из-за депутата фракции ЛДПР Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах.



О прекращении работы с Госдумой объявили РБК, «Дождь», «Эхо Москвы» и телеканал RTVi. «Коммерсантъ» не будет взаимодействовать со Слуцким, а «Лента.ру» удалит все материалы, связанные с депутатом.



«"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина отзывает своих журналистов из Госдумы», — в частности, написал главред радиостанции Алексей Венедиктов.



Напомним, накануне комиссия Госдумы по этике заявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого, на которого пожаловались несколько журналисток.