Число жертв взрыва бытового газа в доме в Мурманске выросло до трех человек

15:43 | 21.03.2018

В результате произошедшего во вторник взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске погибли три человека, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах Мурманской области. Ранее сообщалось о двух жертвах — мужчине и женщине.



Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1, около 17:00 во вторник. В результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этаж включительно, напоминает РИА «Новости».