Компания Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей в США

15:09 | 21.03.2018

Автогигант Toyota Motor заявил о частичной приостановке испытаний беспилотных автомобилей, проводившихся в США на обычных дорогах в штатах Мичиган и Калифорния. Об этом сообщает агентство Kyodo.



Решение принято после сообщения о первом смертельном ДТП с участием беспилотного автомобиля Volvo компании Uber. В Toyota Motor считают, что сейчас необходимо снять стресс, который могут испытывать водители, находящиеся в таких автомобилях для страховки.