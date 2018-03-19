Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах, не исключив скорой встречи, и получил порцию критики

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. Поздравительный звонок состоялся тогда, когда уже все думали, что поздравления не последует.Судя по реакции противников Трампа в Вашингтоне, не ожидали этого и там. Так, сенатор Джон Маккейн прокомментировал решение президента США Дональда Трампа поздравить российского лидера с победой на выборах, мягко сказать, в оскорбительной как для россиян, так и для обоих президентов форме.«Американский президент не возглавляет свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве проголосовать на свободных и справедливых выборах», — цитируетего заявление, опубликованное ABC News.Тем не менее президент США, судя по всему, по личной инициативе позвонил и поздравил Владимира Путина.В процессе разговора главы государств обсудили мировые глобальные кризисы и двусторонние отношения.Сам Трамп назвал беседу «очень хорошей» и не исключил, что в скором времени они встретятся с Путиным, чтобы обсудить вопросы, касающиеся гонки вооружений, ситуации в Сирии, КНДР и на Украине. В Белом доме согласились, что поддерживать диалог с Москвой важно для «безопасности людей по всему миру», но при этом не забыв напомнить, что продолжить жёсткую линию в отношении России необходимо.Также в ходе беседы президенты России и США высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом, а также подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества и энергетики.Как отметили в Кремле, разговор глав государств носил конструктивный характер.Фото: РИА Новости/АР; RTР РИА