По данным Минобороны РФ, в Сирии освободили более 65 % территории Восточной Гуты

15:36 | 20.03.2018

За последние пять дней освобождено 65 % территории Восточной Гуты, сообщил на селекторном совещании глава российского Минобороны Шойгу, передает РИА «Новости».



«В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние 5 суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек», — сообщил министр.



Шойгу также отметил, что российские военные в Сирии ведут переговоры с лидерами вооруженных формирований и предпринимаемые шаги в целом «позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска».