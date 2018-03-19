Прокуратура потребовала девять лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева

15:08 | 20.03.2018

Прокуратура просит суд приговорить главу карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима, передает «Интерфакс». Как сообщил адвокат историка, они ожидают оглашения приговора в конце марта. Сегодняшнее заседание в Петрозаводском городском суде проходило в закрытом режиме.



Напомним, Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии. Следствие сочло порнографическими несколько фотографий приемной дочери историка, хранящиеся в его компьютере. По словам Дмитриева, он фотографировал дочь, чтобы отслеживать состояние ее здоровья и отчитываться перед органами опеки. Сторонники историка считают дело сфабрикованным, отмечает ТК «Дождь».



Юрий Дмитриев — секретарь петрозаводской и член карельской комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.