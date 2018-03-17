Глава Минэнерго РФ заявил, что отказ от российского газа навредит потребителям Великобритании

16:00 | 19.03.2018

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, какие последствия ждут Великобританию, если она откажется от российского газа. «Если заявления об альтернативных России источниках газа станут реальностью, это в первую очередь принесет вред потребителям, потому что не будет им выгодно. Российский газ, я считаю, на сегодня имеет самую конкурентную цену», — заявил Новак, передает iz.ru.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По ее мнению, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива, отмечает РИА «Новости».