Названный виновным в крушении Boeing MH17 бывший летчик ВВС Украины совершил самоубийство

11:53 | 19.03.2018

На Украине покончил с собой бывший боевой летчик и исполняющий обязанности начальника Николаевского аэропорта Владислав Волошин, сообщается в фейсбуке областного управления Национальной полиции Украины. В России Волошина называли виновным в крушении малайзийского «Боинга» на территории Донбасса, передает ТК «Дождь».



По данным полиции, он покончил с собой, когда его семья была дома. Ее члены вызвали пострадавшему скорую помощь, он был госпитализирован, но скончался в больнице.



По данным журналистов, после увольнения из армии Волошин руководил Николаевским аэропортом, который проходил реконструкцию. В ходе ремонта возникли трудности с финансированием, что сказалось как на материальном, так и на психологическом состоянии бывшего летчика. Бывшие сослуживцы отмечают, что 29-летний Волошин был впечатлительным человеком с «повышенным чувством справедливости», сообщает iz.ru.