ЦИК обработал почти 100 % итоговых протоколов на выборах президента РФ

11:36 | 19.03.2018

ЦИК РФ обработал почти 100% итоговых протоколов на президентских выборах. Как передает «Эхо Москвы», результаты почти не изменились: Путин получает 76,7 % голосов, кандидат от КПРФ Грудинин — 11,8 %, лидер ЛДПР Жириновский — 5,7 %.



Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2 % голосов: Собчак получила 1,67 %, Явлинский — 1,04 % голосов, Титов — 0,75 %, Сурайкин — 0,68 %, Бабурин — 0,65 %.



Явка избирателей составила около 67 %.