В ООН сорвано выступление России о нарушении прав крымчан Украиной

15:57 | 16.03.2018

Выступление России в ООН о нарушениях прав крымчан Украиной было сорвано, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Молохов, передает rg.ru. По официальной версии, заседание отменили из-за забастовки персонала. Сейчас в Женеве проходит 37-я сессия Совета ООН по правам человека.