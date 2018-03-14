Россия и мир
15:57 | 16.03.2018
В ООН сорвано выступление России о нарушении прав крымчан Украиной
© «Вечерние Ведомости»
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Стали известны маршрут и дата «Майской прогулки — 2018»
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Летчик-космонавт Виктор Савиных высоко оценил систему подготовки технических специалистов в Пермском крае
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В прошлом году зауральцы жаловались в прокуратуру 19 тысяч раз
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Скоро выйдет второе издание свердловской Красной книги
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В столице Прикамья продолжается оформление земли под спортплощадки
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На временные туалеты и мусорные баки к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге выделят более 7 миллионов
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Утвержден маршрут трамвайной линии в Солнечный
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Успенскому собору на ВИЗе исполняется 180 лет
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Заместитель генпрокурора РФ потребовал активизировать расследование уголовного дела, связанного с компанией екатеринбургского депутата
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Накануне вечером из-за прорыва трубы затопило часть Ботаники
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В Перми состоится митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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Пермский аэропорт не получал документ о приостановлении сертификата
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Лазерщика, защищавшего телебашню, обвинили в незаконной агитации
12:53 | 16.03.2018
Оператор связи модернизировал тарифы для любителей соцсетей
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Выходные в Перми будут холодными
12:38 | 16.03.2018
Яндекс: екатеринбуржцы больше любят котиков
12:06 | 16.03.2018
В пермской детской поликлинике № 6 число принимаемых пациентов по записи увеличилось в 2 раза
11:58 | 16.03.2018
В центре Екатеринбурга сгорел новый киоск с шаурмой
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Летевшему в Китай самолёту пришлось вернуться в Кольцово
11:29 | 16.03.2018
В Талице прокуратура «освободила» Фешинский пруд
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В районе ЦПКиО запретят парковать машины на три дня
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В Шадринске цементовоз столкнулся с легковым автомобилем: двое раненых
10:58 | 16.03.2018
«Водный Союз» потребовал от мэрии Кургана срочно отремонтировать канализационный коллектор на Увале. Ситуация близка к чрезвычайной
10:57 | 16.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 марта 2018 года
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ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 15 марта 2018 года
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21:59 | 15.03.2018
Заместитель Бастрыкина приедет в Екатеринбург и встретится с горожанами
21:20 | 15.03.2018
Мошенников, похитивших 60 миллионов рублей, будут судить в Екатеринбурге
20:12 | 15.03.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков в городском call-центре
20:06 | 15.03.2018
В Перми увековечили память Михаила Гуренева и Николая Коротаева
20:02 | 15.03.2018
Промышленность Прикамья нуждается в высококвалифицированных кадрах
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Городские власти обсудили с активистами пермских ТОС планы по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки