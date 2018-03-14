Глава МИД РФ Лавров подтвердил планы по высылке британских дипломатов из России

15:52 | 16.03.2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона. «Конечно, будем», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». При этом глава МИД не стал уточнять число высылаемых сотрудников посольства Великобритании.



Как напоминает «Интерфакс», в среду, 14 марта, британский премьер Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата. Это решение вызвано отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон утверждает, что Россия имеет отношение к произошедшему со Скрипалем.