Россия и мир
16:17 | 15.03.2018
Власти РФ в несколько раз увеличат штрафы за хулиганство на всех видах транспорта
«К сожалению, такие ситуации, несмотря на то, что это источник повышенной опасности, не редкость. Теперь штрафы и другие виды административных наказаний за подобные правонарушения будут усилены в разы», - заметил Медведев.
© «Вечерние Ведомости»
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