Власти РФ в несколько раз увеличат штрафы за хулиганство на всех видах транспорта

16:17 | 15.03.2018

Правительство планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта, заявил премьер-министр Медведев на заседании правительства. Речь идет о штрафе от 30 до 50 тысяч рублей либо об аресте на срок до 15 суток, передает РИА «Новости».



«К сожалению, такие ситуации, несмотря на то, что это источник повышенной опасности, не редкость. Теперь штрафы и другие виды административных наказаний за подобные правонарушения будут усилены в разы», - заметил Медведев.