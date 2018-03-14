Роструд запустил российский аналог LinkedIn

16:08 | 15.03.2018

Роструд создал социальную сеть и мессенджер, аналогичные LinkedIn. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Всеволод Вуколов. Речь идет о социальной сети профессиональных контактов Skillsnet.ru.



Вуколов напомнил, что сейчас LinkedIn не работает в нашей стране, но потребность в социальной сети такого рода есть. Уточняется, что создание данной соцсети обошлось в 14,5 млн руб. По мнению главы Роструда, ресурс будет востребован как молодежью, так и людьми более старших возрастов.