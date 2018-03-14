В аэропорту Якутска собрали все выпавшие с борта самолета Ан-12 драгоценные слитки

15:43 | 15.03.2018

В аэропорту Якутска собрали все слитки сплава золота и серебра, которые выпали из самолета Ан-12 на взлетно-посадочную полосу, заявил глава московского представительства канадской Kinross Gold (группа компаний, в которую входит владеющая грузом Чукотская горно-геологическая компания) Станислав Бородюк. Об этом сообщает «Интерфакс».



Как напоминает russian.rt.com, у транспортного Ан-12 компании «Нимбус» при вылете из Якутска сорвало створку грузового люка, в результате на взлётно-посадочную полосу высыпались золотые слитки. Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт. Всего на борту было девять тонн золота. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неправильно зафиксированного груза. В результате инцидента никто не пострадал.