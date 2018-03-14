Экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

12:48 | 15.03.2018

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в случае признания виновным по всем пунктам обвинения будет приговорен к 305 годам тюремного заключения, передает iz.ru. Манафорту предъявлены обвинения в двух различных судах — в Вашингтоне и в Александрии, штат Вирджиния.



«Учитывая характер обвинений в отношении подсудимого и очевидный объём доказательств против него, можно сказать, что он с большой вероятностью проведёт остаток жизни в тюрьме», — заявил федеральный судья окружного суда Вирджинии Эллис.



Как напоминает russian.rt.com, в конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности, а также в отмывании денежных средств.