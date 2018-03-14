В МХТ имени Чехова прощаются с народным артистом СССР Олегом Табаковым

11:52 | 15.03.2018

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым началось в 09:00 мск в Московском художественном театре имени Чехова. С самого утра к театру идут люди. Практически все несут букеты, венки и корзины с цветами, отмечает РИА «Новости». Гражданская панихида начнётся в полдень и продлится один час.



Затем состоится отпевание, однако по желанию семьи народного артиста место проведения церковного обряда не разглашается. В 16 часов Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, сообщает govoritmoskva.ru.



Знаменитый артист скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.