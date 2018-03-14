Премьер-министры Словакии и Словении объявили о намерении уйти в отставку

10:59 | 15.03.2018

Премьер-министр Словении Миро Церар и глава правительства Словакии Роберт Фицо объявили о намерении уйти в отставку со своих постов, сообщает Reuters.



Накануне Верховный суд страны отменил результаты референдума по запуску проекта железной дороги Копер — Дивача стоимостью 1 млрд евро. Это произошло на фоне протестов учителей, выступающих за повышение зарплаты. «Проект железной дороги потерпел новый удар от тех, кто хочет остановить развитие Словении. Я не хочу быть частью такой истории страны», — заявил он. Церар объявил об отставке за три месяца до президентских выборов, передают «Ведомости».



В свою очередь, премьер Словакии Фицо объявил об отставке на фоне убийства журналиста Яна Куциака и его невесты, произошедшего в конце февраля.