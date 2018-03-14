Великобритания вышлет 23 российских «незаявленных офицера разведки»

10:47 | 15.03.2018

Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 российских дипломата. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте. «Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать», — отметила Мэй, передает «Интерфакс». Это «подорвет базу российской разведки на долгие годы вперед», считает Мэй.



Мэй выступила перед парламентом по делу бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью был отравлен 4 марта в Солсбери. Премьер-министр обвинила в инциденте Москву и назвала действия России в этом случае «незаконным применением силы» в отношении Соединенного Королевства.



Кроме того, британские власти собираются приостановить контакты с Москвой: будет отозвано приглашение главе МИД Лаврову, а на чемпионат мира по футболу в Россию не приедут члены королевской семьи и британские чиновники. Мэй также пообещала усилить проверку въезжающих в страну россиян, таможни и грузов, а также пригрозила замораживать подозрительные финансовые активы. Также вскоре в стране может быть принят закон, аналогичный американскому «акту Магнитского», отмечает «Эхо Москвы». В ответ на действия Лондона Москва, как ожидается, примет ответные меры.