Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории РФ

16:40 | 14.03.2018

Украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России. Соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, передает iz.ru. По его словам, соревнования в России являются «опасными» для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.



Ранее сообщалось, что сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.