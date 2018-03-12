В ООН назвали Финляндию самой счастливой страной в мире

16:35 | 14.03.2018

Самой счастливой страной мира в 2018 году названа Финляндия. Об этом говорится в ежегодном докладе The World Hapiness Report, который опубликовало подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. В докладе эксперты оценили 156 стран по уровню счастья на основе таких факторов, как продолжительность жизни, социальная поддержка и коррупция.



В десятку лидеров также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, пишет The Washington Post. По информации издания, США в данном рейтинге заняли 18-е место.



Впервые подобный доклад был выпущен в 2012 году.