Песков усомнился в возможности ухудшения отношений с США после смены госсекретаря

16:26 | 14.03.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что «упасть ниже пола» отношениям между Москвой и Вашингтоном не удастся. Так Песков прокомментировал смену главы Госдепартамента США, передает РБК.



«Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остается всегда», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.



Во вторник президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе Центрального разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ, напоминает «Интерфакс».