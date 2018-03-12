В Великобритании скончался соратник Бориса Березовского Николай Глушков

12:29 | 14.03.2018

В Великобритании скончался бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николай Глушков, который в 90-е годы был соратником бизнесмена Бориса Березовского. Об этом Business FM сообщил его адвокат Андрей Боровков со ссылкой на родственников Глушкова. «Причину смерти родственники пока не сообщили», — сказал он.



Как напоминают «Ведомости», в 2010 году Великобритания предоставила Глушкову политическое убежище. В марте 2017 года суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.