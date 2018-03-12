На севере Турции в ДТП с автобусом погибли 13 человек

16:55 | 13.03.2018

Рейсовый автобус с 33 пассажирами, следовавший из Стамбула в Токат, около 6:00 мск врезался в районе Османджик северной провинции Чорум в припаркованную на обочине фуру, после чего загорелся. В результате ЧП погибли 13 человек, пострадали 20. Об этом сообщает Daily Sabah. В настоящее время на месте работают экстренные службы.