На 50-м году жизни скончался российский актер Олег Граф

16:43 | 13.03.2018

Российский актер Олег Граф умер в понедельник на 50-м году жизни. Об этом сообщает НСН. По данным радиостанции, Граф умер 12 марта. Причина смерти не указывается. Актер известен российским зрителям по своим ролям во многих сериалах и фильмах, в том числе «Склифосовский», «Как я стал русским», «Психологини» и «Гостиница «Россия».