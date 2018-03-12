Метрополитен-опера уволила знаменитого дирижера после обвинений в домогательствах

11:43 | 13.03.2018

Известного американского дирижёра Джеймса Ливайна уволили из Метрополитен-оперы, где он проработал много десятилетий, после того как расследование доказало его вину в деле о домогательстве несовершеннолетнего, сообщает газета New York Times.



Ранее сообщалось, что речь идет об инциденте 30-летней давности, когда Ливайн домогался до неназванного актера-подростка. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами. Как отмечает life.ru, впервые о насилии над ним мужчина рассказал в 1993 году, но лишь недавно осознал, что домогательства в юном возрасте со стороны Ливайна негативно повлияли на его жизнь.



Ливайн, которому 74 года, — один из самых известных дирижеров в США, он являлся музыкальным директором Метрополитен-оперы с 1976 года.