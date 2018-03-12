Постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о готовности США нанести удар по Сирии

11:03 | 13.03.2018

Если Совбез ООН не примет действенных мер по текущей ситуации в Сирии, США начнут действовать самостоятельно, заявила постпред США при международной организации Никки Хейли. Она напомнила, что в прошлом году вслед за подобным предупреждением последовал ракетный удар по авиабазе Шайрат, передает Reuters.



«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», — сказала Хейли.



Заявление Хейли последовало вслед за требованием США немедленно принять соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте под Дамаском, где продолжаются бои сил президента Сирии Башара Асада с повстанцами. 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии. Предыдущая версия этой резолюции была заблокирована Россией 22 февраля. Несмотря на это, бои в Восточной Гуте продолжились, сообщает РБК.