Россию на «Евровидении» представит Юлия Самойлова с песней I Won’t Break!

16:23 | 12.03.2018

На фестивале «Евровидение» в Португалии Россию представит певица Юлия Самойлова с песней I Won’t Break! («Я не сломаюсь!»). «Это песня про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей. Это не просто нежная баллада, это песня со стержнем», — сказала Самойлова.



Над новой песней работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад, — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне, передает gazeta.ru.