ЕС на полгода продлил санкции в отношении РФ

16:00 | 12.03.2018

Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России и Украины. Данные меры состоят в замораживании активов и запрете на въезд в ЕС.



В сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС, говорится, что срок действия санкций продлен до 15 сентября 2018 года. Официальные документы об этом будут опубликованы в Журнале ЕС во вторник 13 марта 2018 года.



Как напоминает РБК, санкции против физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении суверенитета Украины, власти ЕС впервые ввели в 2014 году. С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался, а список попавших под санкции лиц несколько раз расширялся.