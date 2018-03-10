В Китае открыли самый высокий в стране мост из стекла

12:38 | 12.03.2018

Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 м над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает iz.ru. Мост соединяет два горных пика в ландшафтном парке Батайшань. Это самое высокое подобное сооружение на территории страны.



Прогулка между двумя горными пиками на высоте 186 метров над землей соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 метров: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 метра.