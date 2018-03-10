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Россия и мир


12:11 | 12.03.2018

Путин рассказал о причинах гибели подлодки «Курск»

Причиной трагедии с подводной лодкой «Курск» в 2000 году стало общее плачевное состояние Вооруженных сил РФ в тот период. Об этом заявил Путин.

«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло», — сказал Путин.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек. Все члены экипажа погибли. Причиной взрыва в правительственной комиссии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины, напоминает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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