12:03 | 12.03.2018

Белый дом представил программу по профилактике ситуаций со стрельбой в школах, сообщает The Hill.



Как сообщили в американской администрации, Белый дом выделит средства на спецкурс подготовки к стрельбе для квалифицированных преподавателей. Обучение будет проводиться на добровольной основе. Также в программе указывается, что полиция может получить право временно изымать оружие у граждан, которые представляют опасность, передает life.ru.



Также отмечается, что президент США Дональд Трамп также учредит Федеральную комиссию по обеспечению безопасности в школах, которую возглавит министр образования Бетси Девос. Предполагается, что комиссия, в частности, рассмотрит вопросы повышения до 21 года возрастного порога при продаже оружия, что ранее поддержал президент, пишет «Газета.ру».