МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2023 году на 6,9 млн баррелей в сутки

17:40 | 5.03.2018

Мировой спрос на нефть к 2023 году вырастет на 6,9 млн баррелей в сутки (б/с) и составит 104,7 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) на следующие пять лет, передает «Интерфакс».



«Благодаря экономическому росту в Азии и возрождению нефтехимической промышленности в США глобальный спрос на нефть увеличится к 2023 году на 6,9 миллиона баррелей в сутки до 104,7 миллиона баррелей в сутки. Китай остается главным двигателем роста спроса, но более жесткая политика по ограничению загрязнения воздуха замедлит рост», — сообщается в докладе.



В агентстве подчеркнули, что в течение нескольких лет Китай и Индия вместе будут покрывать почти 50% мирового спроса на нефть.