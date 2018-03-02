Президент Германии официально предложил бундестагу назначить Меркель канцлером

16:28 | 5.03.2018

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил бундестагу кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.



Бундестаг, как ожидается, проголосует по кандидатуре Меркель 14 марта. Процесс формирования немецкого правительства занял пять месяцев. Штайнмайер назвал эту ситуацию самым большим кризисом в бундестаге за 68 лет. Накануне сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии согласилась сформировать правящую коалицию с ХДС/ХСС, напоминает MK.ru.