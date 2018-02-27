В турецкой провинции Диярбакыр введён комендантский час

17:15 | 2.03.2018

В 115 районах турецкой провинции Диярбакыр объявили комендантский час. Такие меры приняты в рамках проведения местными властями антитеррористической операции, направленной против членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).



В сообщении администрации также сказано, что в обозначенных районах провинции будут идти поиски используемых террористами укрытий, укреплений, складов и огневых зенитных точек, а также оружия и средств связи РПК. Комендантский час продлится «до нового сообщения», то есть пока срок его снятия не определен, передает regnum.ru.