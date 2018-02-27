Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме Квентина Тарантино

16:10 | 1.03.2018

Актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм под названием «Однажды в Голливуде» выйдет на экраны в августе 2019 года.



Как сообщает сам Тарантино, над сценарием «Однажды в Голливуде», недвусмысленно отсылающим к названиям «Однажды в Америке» и «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне, он трудился около пяти лет.



Действия фильма развернутся в 1969 году, ведущими персонажами станут бывший актёр телесериала Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублёр Клифф Бут (Питт). Отмечается, что картина расскажет об убийстве актрисы Шэрон Тейт знаменитым преступником Чарльзом Мэнсоном.