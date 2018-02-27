Рубрика: Россия и мир
15:09 | 1.03.2018
В Министерстве труда РФ опровергли планы по возрождению вытрезвителей
Ранее в интервью «Известиям» Брюн сказал, что восстановление системы вытрезвителей — дело решенное. По словам Брюна, в Москве такие объекты будут относиться к департаменту соцзащиты населения, в отдельных городах — к наркологическим учреждениям, в других «будут самостоятельными муниципальными учреждениями» или при органах соцзащиты.
© «Вечерние Ведомости»
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