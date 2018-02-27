В Министерстве труда РФ опровергли планы по возрождению вытрезвителей

15:09 | 1.03.2018

В Министерстве труда и социальной защиты России опровергают, что ведомство займется возрождением сети вытрезвителей в стране. «Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что «вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты», не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.



Ранее в интервью «Известиям» Брюн сказал, что восстановление системы вытрезвителей — дело решенное. По словам Брюна, в Москве такие объекты будут относиться к департаменту соцзащиты населения, в отдельных городах — к наркологическим учреждениям, в других «будут самостоятельными муниципальными учреждениями» или при органах соцзащиты.